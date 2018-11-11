بن ناصر ضمن التشكيلة الأساسية لإمبولي أمام أودينيزي

تواجد الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه إمبولي، التي ستواجه اليوم الأحد، نادي أودينيزي لحساب الجولة الـ12، من الدوري الإيطالي الممتاز.

وكشف الحساب الرسمي لنادي إمبولي، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب أوريليو أندرياتزولي، في سعيه للإطاحة بالضيف أودينيزي.

واختار أندرياتزولي، لاعب الخضر، اسماعيل بن ناصر، لقيادة وسط ميدان فريقه في هذه المباراة المهمة، سعيا في احراز النقاط الثلاثة، للخروج من منطقة الخطر.

يذكر أن نادي امبولي، يحتل المركز ما قبل الأخير في ترتيب البطولة الإيطالية الممتازة، برصيد 6 نقاط فقط، بعد مرور 11 جولة.