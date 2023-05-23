بن ناصر يزور رفقائه ويستقبل بطريقة رائعة في ميلان

استقبل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر من قبل رفقائه في نادي ميلان بطريقة جد رائعة خلال تدريبات اليوم.

و تداول كل اللاعبين الذين تواجدوا بمركز التدريبات بالتسليم والتصافح مع “الدينامو” بعدما غاب عنهم لفترة طويلة بسبب الإصابة.

كما ظهر متوسط ميدان الخضر وهو بالعكازات رفقة الأسطورة باولو مالديني ومسؤولين الفريق في التدريبات.

ورافقت زيارة النجم الجزائري حضوره ابتسامة عريضة ومعنويات مرتفعة رغم الضربة القاسية التي تلقاها في مباراة إنتر في رابطة الأبطال في وقت سابق.

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