بن ناصر يشارك بديلا أمام فروسينوني ويعود بتعادل إيجابي

عاد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بتعادل إيجابي، خلال المباراة التي جمعت فريقه إمبولي الإيطالي، بنادي فروسينوني.

وشارك إسماعيل بن ناصر، في هذه المباراة بديلا لزميله كابيزي، انطلاقا من الدقيقة الـ65، أين كان فريقه متأخرا في النتيجة بـ3-2.

وساهم لاعب الخضر، بعد دخوله، في عودة فريقه في النتيجة، وتسجيل هدف التعادل 3-3، في الدقيقة الـ79، عن طريق اللاعب صالح أوكان.

وقدم إسماعيل بن ناصر، مردودا طيبا خلال الدقائق التي شارك فيها، قبل تلقيه بطاقة صفراء في الدقيقة الـ87، من عمر هذه المواجهة.

