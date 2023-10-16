بن ناصر يعود للتدريبات الجماعية مع ميلان
كشفت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، عن عودة متوسط ميدان الخضر إسماعيل بن ناصر للتدريبات الجماعية مع فريقه.
وحسب ماكشفه الإعلامي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر منصة x اليوم الإثنين، فإن بن ناصر عاد للتدريبات الجماعية مع فريقه قبل الموعد المحدد.و
أوضح المصدر، أن بن ناصر عاد لأجواء التدريبات قبل حوالي أسبوعين من الموعد المحدد، وتدرب اليوم الإثنين، وسيحاول اللاعب العودة إلى الملعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمجرد أن يصبح جاهزًا بنسبة 100٪.
🔴⚫️ Understand Ismael Bennacer has returned to training with AC Milan today, ahead of schedule.
Algerian midfielder wasn’t due back for another couple of weeks — but Ismael re-started training today.
He’ll try to be back on pitch within next few weeks once he’ll be 100% fit. pic.twitter.com/XKEdCT4Z5A
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2023