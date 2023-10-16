بن ناصر يعود للتدريبات الجماعية مع ميلان

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، عن عودة متوسط ميدان الخضر إسماعيل بن ناصر للتدريبات الجماعية مع فريقه.

وحسب ماكشفه الإعلامي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر منصة x اليوم الإثنين، فإن بن ناصر عاد للتدريبات الجماعية مع فريقه قبل الموعد المحدد.و

أوضح المصدر، أن بن ناصر عاد لأجواء التدريبات قبل حوالي أسبوعين من الموعد المحدد، وتدرب اليوم الإثنين، وسيحاول اللاعب العودة إلى الملعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمجرد أن يصبح جاهزًا بنسبة 100٪.