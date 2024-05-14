بن ناصر يودع جيرو :”أنت الأفضل يا أولي، سنفتقدك كثيرا”

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر تأثره الكبير لرحيل زميله في الفريق أوليفير جيرو عن ميلان الصيف القادم.

وودع بن ناصر زميله في الفريق أوليفير جيرو خلال ظهوره على قناة ميلان على الفايسبوك “سمعت العديد من الأشياء عنك، لكنك الأفضل مهما قال الجميع، أريد أن نستمر في التواصل حتى بعد 10 أو 20 سنة”.

كما أضاف دينامو ميلان “وداعا يا أولي جيرو، سنفتقدك كثيرا”.

ورسم المهاجم الفرنسي جيرو رحيله الصيف القادم خلال افتتاح سوق الانتقالات صوب نادي لوس أنجلس غالاكسي الأمريكي.