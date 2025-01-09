بن يحي: “ديلور” جاهز و “عبد اللاوي” الغائب الأكبر في مباراة تي بي مازيمبي الكونغولي

قال مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، بأن كل اللاعبين جاهزين لمباراة الغد أمام تي بي مازيمبي الكونغولي، على غرار ديلور.

وأضاف بن يحي في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الخميس بالمركب الاولمبي 5 جويلية أن 99 بالمائة جاهزين ما عدا المدفع.”أيوب عبد اللاوي” الذي سيُعوض بمدافع آخر.

وقال المدرب في سياق حديثه أن مباراة الغد جد مهمة وسيتم فيها اللعب فيها من أجل ضمان 3 نقاط وتدعيم رصيد المولودية، مشيرا إلى أن الفريق قام بالتحضيرات الجيدة للظفر بالنقاط الثلاث.