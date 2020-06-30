بن يحي يشدد على ضرورة اصلاح البنوك

شدد المحلل الاقتصادي فريد بن يحي على ضرورة الاصلاح البنكي واعادة هيكلته وتطويره عن طريق ادخال التكنولوجيات المتطورة وعلى رأسها تقنية الرقمنة.

وأضاف فريد بن يحي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الاقتصاد في الجزائر يوجد اليوم في وضعية صعبة بسبب الإرث الثقيل الذي خلفته “العصابة السابقة” بالإضافة إلى الوضعية الوبائية لفيروس كورونا.

وفي هذا الاطار دعا الخبير الاقتصادي الى الرفع الكلي للحجر وفتح الاقتصاد لاسيما القطاعات المهمة مثل الأشغال العمومية والفلاحة وبعث المشاريع الكبرى على غرار المدن الذكية من أجل خلق قيمة إضافية للعقار.

كما دعا أيضا إلى ما يسمى بالامتياز العلمي من خلال تأهيل الجامعات ومراكز البحث والتطور وإدراج الذكاء الاصطناعي و”كلها عوامل تدر ملايير الدولارات على الاقتصاد الوطني”