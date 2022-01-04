بن بوزيد: 28 بالمائة نسبة الملقيح ضد كورونا في الجزائر

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد ان نسبة المواطنين الملقحين ضد كورونا والبالغين 18 سنة فما فوق وصل إلى 28 %. في حين إذا تم إحصاء كل سكان الجزائر لا تتعدى نسبة التلقيح 10 أو11 بالمائة فقط يضيف الوزير .

وإعتبر بن بوزيد خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي ان نسبة التلقيح في الجزائر تبقى ضعيفة رغم وفرة في اللقاحات وكذا الحملات التحسيسية.

وأضاف الوزير ان حملة التلقيح إنطلقت بقوة شهر جويلية الماضي حيث بلغت نسبة الإقبال مستويات قياسية ذلك في ذورة الموجة الثالثة “دلتا” لفيروس كورونا. وأشار بن بوزيد أن عدد الإصابات وقتها كان يزداد بقوة أحصت الوزارة آن ذاك 25 ألف ملقح يوميا.

وتابع الوزير انه بعد أن تجاوزت الجزائر الموجة الثالثة من كورونا تعطي مرحلة الخوف من قبل المواطنين إنخض عدد الملقيح إلى 20 ألف اليوم عبر كل انحاء الوطن. كما وصلت في بعض الايام عملية التلقيح في العاصمة 500 او600 مواطن في اليوم فقط.

وتأسف الوزير عن عزوف المواطنين من الإقبال على عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بالرغم من توفير كل الوسائل المادية والمعنوية لإنجاح هذه العملية. وواصل انه تم إطلاق عدة حملات تحسيسية عبر الإعلام والشاحنات المتنقلة وأيضا التنقل إلى كل المناطق في البلاد للتوعية بأهمية التلقيح بالرغم من ذلك الإقبال يبقى ضعيفا.

وتسائل الوزير لماذا هذا الخوف من التلقيح ضد كورونا مع العلم أنه في حال التنقل إلى أي جهة في الخارج أوحتى في بعض الفضاءات في البلاد يجب ان نكون ملقحين.

ومن جهة اخرى كشف الوزير عن عدد المرضى داخل المستشفيات خلال الفترة مابين 1 و25 ديسمبر 2021 حوالي 5000 مصاب بكورونا. اين نجد مابين 8 من 10 أشخاص منهم غير ملقحين أي مايعادل نسبة 81 بالمائة.

في حين بلغ عدد المتواجدين تحت العناية المركزة 357 حالة مصابة بكوفيد 19 في نفس الفترة نجد 90 بالمائة غير ملقحين. اما عدد المصابين بكورونا والمتواجدين تحت جهاز التنفس الإصطناعي وصل بسبة 100بالمائة غير ملقحين.