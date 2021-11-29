بهذه الطريقة يمكن لمكتتبي عدل سحب مقررات التخصيص من الموقع الإلكتروني

كشفت حورية ماضي مديرة الإعلام والإحصائيات بوكالة عدل في تصريح حصري للنهار عن كيفية سحب مقررات التخصيص من الموقع الإلكتروني.

وأوضحت حورة ماضي أن عملية سحب مقررات التخصيص من خلال ولوج المكتتب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة وهو www.adll.com dz. وواصلت ذات المسؤولة أم المكتب بعد دخوله الموقع يجد فقرة التخصيص أين يدخل رقم الإكتتاب التسلسلي الخاص به. كما يدخل الرقم السري الخاص. سيجد المكتتب أمامه خانة يدخل رقم الإكتتاب التسلسلي الخاص به والرقم السري .

وفي حال إدخال التأكد من المعلومات المقدمة من المكتتب صحيحة يلج مباشرة إلى الموقع حيث يجد مقررات التخصيص الخاص به منشورة. ليقوم المكتتب بتفحصها والتأكد من أنها صحيحة وليس فيها اخطاء يمكنه طبعها بعد ذلك.

وكان فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل عن إنطلاق عملية سحب مقررات التخصيص. وذلك عبر الموقع الرسمي للوكالة وستستمر العملية طيلة شهر ديسمبر.

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كشف فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. في تصريح خص به “النهار” أنه سيتم فتح موقع عدل لسحب مقررات التخصيص بداية من السادسة مساء.

ويخص الأمر مكتتبي برنامج صيغة البيع بالإيجار 2013 المعنيين، بحيث سيتم فتح الموقع إبتداءا من أمسية اليوم الإثنين. لأجل سحب مقررات التخصيص.

وحسب ذات المتحدث تشمل العملية 68 الف مكتتب بـ 44 ولاية.

كما أفاد فيصل زيتوني أن الآجال لن تنتهي إلا عند الإستلام الكلي لجميع المقررات.

وبإمكان المواطنين سحب المقررات عن طريق التحميل مباشرة من الموقع دون الحاجة للتنقل الى مصالحها. كما ستكون العملية متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث خلال القادمة.

وعلى غرار العاصمة سيتم صب شهادات التخصيص أيضا بكل من سطيف، عنابة، قالمة، بسكرة، تلمسان، مستغانم، تيبازة والبليدة.

وذكر بأنه في 24 مارس الفارط، تم إنجاز 60 ألف وحدة سكنية، بوتيرة إنجاز بلغت 70 في المئة.

مشيرا أنه تم خلال شهر نوفمبر تسليم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية.

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