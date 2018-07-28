بهلولي يوقع أول عقد إحترافي له في سامبدوريا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده مع النجم الصاعد محمد بهلولي، ذو الأصول الجزائرية، القادم من نادي ليون الفرنسي.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن توقيع محمد بهلولي، على أول عقد احترافي في مشواره الكروي، والذي يربطه بنادي سمبدوريا لـ5 سنوات.

وجاء انتقال بهلولي (18 عاما) إلى نادي سمبدوريا، بعد تماطل إدارة ناديه السابق ليون، في التوقيع معه على عقد احترافي.

ويعتبر محمد بهلولي، من أبرز المواهب التي تألقت مؤخرا في مدرسة نادي ليون، ما جعله محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية.