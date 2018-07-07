بهلول :”إسم الناخب الوطني الجديد يبقى علامة إستفهام”

رفض عُضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، منح معلومات مُتعلقة بإسم الناخب الوطني الجديد، لعدم إمتلاكه أي تفاصيل بشأن هذه القضية.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”إسم الناخب الوطني الجديد، علامة إستفهام بالنسبة لنا، مثلما هو علامة إستفهام بالنسبة لكم الإعلاميون”.

ويُفضل رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي التكتم على خليفة، ماجر، خاصة وأنه لم يحسم الأمور مع الأسماء التي إتصل بها.

ورُشحت أسماء البوسني “وحيد حليلوزيتش” والفرنسي “هيرفي رونار” والبرتغالي “كارلوس كيروش” والألماني “غيرنوت روهر” للوصول للعارضة الفنية لـ”مُحاربي الصحراء” مُستقبلا.