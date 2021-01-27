بهلول: ” عقوبة زطشي لا تستحق الذكر لأنها مجرد تصريح إذاعي”

أكد عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول أن عقوبة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي لا تستحق الذكر لأنها غير متعلقة بالرشوة.

وتحدث عمار بهلول لتلفزيون النهار حول رفض ملف ترشح خير الدين زطشي للحصول على منصب في المجلس التنفيذي للفيفا قائلا:

“إستمارة الترشح لا تحتوي على هذا الصنف من العقوبات، لأن عقوبة زطشي غير متعلقة بالرشوة، وكانت مجرد تصريح إذاعي فقط، لذلك لم نسجلها في الملف”.

وأضاف: ” يجب أن نتساءل عن الشخص الذي اتصل بالفيفا وقدم هذه المعلومات، أعتقد أن المؤامرة من أجل إقصاء جزائري شيء خطير جدا”.

وتابع: “نحن أعضاء المكتب الفيدرالي، فضلنا عدم التكتم عن ذكر الأسماء، لكن الآن سنشخّص الأسماء التي تضرب مصالح الجزائر”.