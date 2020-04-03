 بهلول: “مبادرة الفاف لاقت هبة كبيرة من مختلف الرابطات الوطنية”

أثنى عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، على الهبة التضامنية التي سارعت إليها كل الرابطات الوطنية، استجابة لنداء رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، لمكافحة كورونا.

وصرح عمار بهلول، للإذاعة الوطنية: “أشكر مختلف الرابطات الوطنية، على تلبيتهم نداء الواجب الوطني، ومساهمتهم في التصدي لفيروس كورونا”.

وأضاف: “كل الرابطات الجهوية، والولائية، قدمت مساعدات مالية تضامنية كبيرة، تتراوح ما بين 200 إلى 400 مليون سنتيم، ما مكننا من جمع مبلغ مالي كبير جدا، لحد الآن”.

وتابع: “لمسنا وعي، وشعور كبير بالمسؤولية، من طرف مختلف الرابطات الجزائرية، عبر كل التراب الوطني، حتى الرابطات التي لا تملك أي مداخيل، أبت إلا المساهمة في هذه الحملة التضامنية، ولو بمبلغ رمزي”.

وأردف عمار بهلول: “يوم الإثنين ستنتهي هذه العملية، وسيكشف رئيس الفاف خير الدين زطشي، عن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه”.