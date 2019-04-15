بوابة إلكترونية لدراسة ملفات تأشيرة العمرة لوكالات السياحة والأسفار عن بعد

استحدث الديوان الوطنتي للحج والعمرة، بوابة إلكترونية خاصة بالعمرة، يستعملها إطارات الديوان لتسهيل الإجراءات على وكالات السياحة والأسفار.

كما تعمل هذه البوابة الإلكترونية أيضا على، تيسير عملية التواصل ومتابعة نشاطات الوكالات وخدماتها، والتي تخدم بالدرجة الأولى المعتمرين.

حيث عرف مقر الديوان بالقبة مؤخرا توافدا كبيرا، من قبل ممثلي وكالات السياحة والأسفار، الناشطة والمرخصة لتنظيم عملية العمرة لـ2019.

وذلك بهدف مقابله إطارات وموظفي مديرية نشاط العمرة، بسبب الإنطلاق المبكر في استقبال جوازات سفر المعتمرين، ودراسة ملفاتهم.

وهذا قبل انطلاق عملية التأشير بالقنصلية السعودية، حيث تعتبر هذه الفترة من الموسم الأكثر إقبالا من حيث طلبات تأشيرات العمرة.

وبناء على ذلك قرر الديوان، وفي إطار مواكبة عمليات العصرنة والرقمنة الإلكترونية، للتعاملات الداخلية والخارجية، استحداث هذه البوابة الإلكترونية.