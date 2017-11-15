روى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حادثة وقعت له مع الرئيس بوتفليقة عندما كان وزير للعلاقات مع البرلمان.

وفي الرواية، قال عبد الوهاب دربال،إنه كان ينتقد عمل الحكومة عبر كتابة مقالات بالإسم المستعار “أبو عياض” نسبة لإبنه.

وأضاف دربال لقناة النهار،أنه في أحد المرات تفاجأ بالرئيس بوتفليقة وهو يناديه باسمه المستعار عوضا عن الحقيقي خلال مجلس الوزراء.

حيث قال له تفضل “سي أبو عياض” عوضا من “تفضل سي عبد الوهاب”.

وكشف دربال، أنه بصدد إعداد مذكرات يروي فيها جانب من مسيرته المهنية خاصة الدبلوماسية منها.