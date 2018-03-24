بوتفليقة للقضاة: طبّقوا القانون على ناهبي الأراضي الفلاحية

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أسرة القضاء، بضرورة تطبيق القانون بصرامة على من ينهبون الأراضي الفلاحية.

بوتفليقة وفي رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للمحامي ألقاها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قال:” أن الهيئة القضائية استكملت كامل استقلاليتها بما يلتسق بمبادي الدستور” .

وأضاف” أنه تعزز مكانها وودورها في ضبط الحياة العامة، بفضل انجاز الهياكل القضائية في كافة أرجاء الترب الوطني”.

مع “تجهيز كل المرافق اللائقة للعمل، مع إحداث العصرنة وتعميم وسائل الإعلامية والالكترونية حسب القانون، حفاظا على الحقوق الفردية والجماعية”.