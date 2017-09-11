بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برسائل تعزية وتعاطف لنظرائه رؤساء وملوك الدول التي مستها الأعاصير.

وشملت التعازي الأمريكي “دونالد ترامب” والفرنسي “ايمانويل ماكرون”، الكوبي “راؤول كاسترو روث”،ملكة انجلترا “إليزابيث الثانية”، ملك هولندا “فيلام ألكسندر”.

وأتت رسائل التعازي إثر الأعاصير التي خلفت خسائر بشرية ومادية في أمريكا وجزر الكراييب.

وأكد بوتفليقة في رسالته إلى “ترامب”: “لقد تلقيت ببالغ الأسى خبر الخسائر الهامة التي خلفتها الأعاصير المتتالية”.

وضربت عدة أعاصر، ولايات تكساس ولويزيان وفلوريداي وهي كلها كوارث تسببت في خسائر بشرية ومادية هامة.

وأضاف الرئيس بوتفليقة: “لا يسعني أمام هذه المآسي المؤلمة، إلا أن أقدّم لكم تعازيا الخالصة باسم الجزائر حكومة وشعبا”.

وتابع: “أصالة عن نفسي، أعبّر لكم وللشعب الامريكي الصديق عن تعاطفنا العميق”.

وكتب رئيس الجمهورية في رسالته الى الرئيس الفرنسي: “تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ الخراب الذي سبّبته الاعاصير المتتالية”.

وضربت الأعاصير جزيرتي سان مارتين وسان بارتيليمي حاصدة أرواحا بشرية، ومخلفة خسائر هامة في المنشآت الاقتصادية والاجتماعية”.

وتابع الرئيس يقول: “بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إليكم بإسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسي بالتعازي الخالصة”.

وأضاف الرئيس: “وأعرب لكم عن تعاطفي معكم والشعب الفرنسي الصديق”.

وأضاف: “كما أعرب عن تضامني مع العائلات التي مستها هذه الكارثة الطبيعية، راجيا منكم أن تنقلوا إليهم خالص التعازي والمواساة”.

وفي برقية بعث بها الرئيس إلى نظيره الكوبي “راؤول كاسترو روز” عقب إعصار إيرماي، أبدى بوتفليقة “عميق تعاطفه” و”خالص تضامنه”.

وأضاف “متيقن بأنّ الشعب الكوبي الشجاع تحت قيادتكم، سيعيد بناء ما دمرته هذه الكارثة وسيواصل مسيرته بمزيد من التقدم والازدهار”.

وفي رسالته إلى الملكة “إيليزابيت الثانية” والملك “فيلام ألكسندري”، أعرب الرئيس عن بالغ حزنه عقب الأضرار التي طالت إنجلترا وهولندا.

وعبّر بوتفليقة عن “تعاطفه وتضامنه مع العائلات التي مسها إعصار الجزر العذراء البريطانية وجزيرة سان مارتيني.

ووجّه الرئيس أيضا برقية تعزية وتضامن إلى نظيره المكسيكيي “إنريكي بينا نييتو” عقب الزلزال الذي ضرب بلاده.

وقال بوتفليقة في رسالته “نرجو منكم أن تبلغوا الشعب المكسيكي تعاطفنا وتضامننا معه في هذه المحنة التي سيتجاوزها حتما”.

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