عشية الإحتّفال باليوم الوطني للصحافة، أكد رئيس الجمهورية أنّ هذه التحديات الراهنة هي تحديات جميع فئة الشعب.

وأضاف عبد العزيز بوتفليقة في رسالة للأسرة الإعلامية بالمناسبة، أنه لاتمييز في مواجهة التحديات بين مختلف التوجهات السياسية.

دعا رئيس الجمهورية الأسرة الإعلامية، لخدمة الصالح العام للبلاد.

الوضع المالي والإقتصادي للبلاد كان له جانبا في رسالة رئيس الجمهورية، لافتا إلى صعوبة المرحلة.

و بشأن الوضع الإقليمي الذي وصفه بالمحيط المثقل بالأزمات، البعض منها في جوارنا المباشر .

أمر يتطلب منا – يقول رئيس الجمهورية – ، الحذر واليقظة للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة البلد.