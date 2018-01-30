بوتين: “الكلاب تنبح والقافلة تسير يا أمريكا..”

يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قائمة “الكرملين” الأمريكية، المعلن عنها من شانها أن تعقّد العلاقات الروسية الأمريكية.

ونشرت واشنطن قائمة تضم 114 وزيرا روسيا وشخصيات وسياسيين، من بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي.

بالإضافة إلى رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، حيث من المنتظر ان يدرس “الكونغرس” الأمريكي العقوبات التي ستفرض على هذه الشخصيات.

وأكد بوتين اليوم الثلاثاء، في رد له حول هذه القائمة، أن موسكو لن تتخذ أي إجراء عدائي، وأوضح أنها ستتابع الوضع عن قرب، ولن ترد.

وقال الرئيس الروسي في هذا الشأن: “الكلاب تنبح والقافلة تسير.. وروسيا تهتم بالقضايا الداخلية أكثر”.

كما رد على عدم ورود اسمه ضمن هذه القائمة مازحا: “إنه أمر مزعج”.