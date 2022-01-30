بوداوي: “أعمل لبلوغ هذا الهدف رفقة المنتخب الوطني”

أبرز الدولي الجزائري، هشام بوداوي، لاعب نيس الفرنسي، عن طموحه الكبير رفقة المنتخب الوطني، وهدفه المستقبلي.

وصرح بوداوي، في حوار لموقع “غول”: “لا يوج أجمل من المشاركة في كأس العالم رفقة المنتخب الجزائري”.

كما أضاف: “حلم كل لاعب هو المشاركة رفقة منتخب بلده في الونديال، وبالنسبة لي أتمنى أن أكون مكتواجدا رفقة الخضر”.

وتابع هشام بوداوي، في ذات الخصوص: “لدي رغبة كبيرة لتحقيق ذلك، وأنا حاليا أعمل على تحقيق هذا الهدف”.

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