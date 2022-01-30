بوداوي: “أعمل لبلوغ هذا الهدف رفقة المنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الدولي الجزائري، هشام بوداوي، لاعب نيس الفرنسي، عن طموحه الكبير رفقة المنتخب الوطني، وهدفه المستقبلي.
وصرح بوداوي، في حوار لموقع “غول”: “لا يوج أجمل من المشاركة في كأس العالم رفقة المنتخب الجزائري”.
كما أضاف: “حلم كل لاعب هو المشاركة رفقة منتخب بلده في الونديال، وبالنسبة لي أتمنى أن أكون مكتواجدا رفقة الخضر”.
وتابع هشام بوداوي، في ذات الخصوص: “لدي رغبة كبيرة لتحقيق ذلك، وأنا حاليا أعمل على تحقيق هذا الهدف”.
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