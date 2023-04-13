بوداوي وبراهيمي يقودان نيس للعودة بنقطة ثمينة من سويسرا

عاد الدولي الجزائري هشام بوداوي بنقطة ثمينة رفقة فريقه نيس من سويسرا عندا مواجهة المستضيف بازل.

وشارك هشام بوداوي في التعادل الثمين بثنائية في كل شبكة، سجّل منها تيريم موفي.

كما جرت المباراة بملعب “سانت جاكوب” في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

إلى جانب ذلك، سجّل المهاجم الجزائري بلال براهيمي حضوره في المباراة بشكل احتياطي، اين شارك هو الأخر في العودة بالتعادل الثمين الذي سيسمح لهم بالمرور إلى الدور المقبل في حالة الفوز في لقاء الإياب.

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