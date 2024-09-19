بودبوز:”لم أتردد في قبول عرض “الجياسكا” ومتحمس لإنطلاق الموسم”

عبر صانع ألعاب شبيبة القبائل، الدولي الجزائري السابق، رياض بودبوز، عن سعادته بالإنضمام للفريق.

وصرح اللاعب بودبوز، اليوم الخميس، لوسائل الإعلام، عقب حفل تقديمه كلاعب جدبد للشبيبة:”مشروع شبيبة القبائل حمسني على قبول العرض”.

وأضاف اللاعب:”لم أتردد في قبول عرض “الجياسكا”، النادي الأكثر تتويجا في الجزائر، وأريد المساهمة في إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية”.

وتابع ذات المتحدث:”أتمنى الشفاء العاجل لزميلي غايا مرباح، وبكل تأكيد سيعود بقوة إلى المنافسة”.