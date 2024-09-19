إعــــلانات
الرياضة

بودبوز:”لم أتردد في قبول عرض “الجياسكا” ومتحمس لإنطلاق الموسم”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بودبوز:”لم أتردد في قبول عرض “الجياسكا” ومتحمس لإنطلاق الموسم”
  • 33
  • 0

عبر صانع ألعاب شبيبة القبائل، الدولي الجزائري السابق، رياض بودبوز، عن سعادته بالإنضمام للفريق.

وصرح اللاعب بودبوز، اليوم الخميس، لوسائل الإعلام، عقب حفل تقديمه كلاعب جدبد للشبيبة:”مشروع شبيبة القبائل حمسني على قبول العرض”.

وأضاف اللاعب:”لم أتردد في قبول عرض “الجياسكا”، النادي الأكثر تتويجا في الجزائر، وأريد المساهمة في إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية”.

وتابع ذات المتحدث:”أتمنى الشفاء العاجل لزميلي غايا مرباح، وبكل تأكيد سيعود بقوة إلى المنافسة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/PhWjg
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر