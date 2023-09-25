بودبوز أساسيا رفقة أحد في مواجهة النصر

يواجه الدولي الجزائري رياض بودبوز، اليوم الإثنين، رفقة ناديه أحد، الضيف نادي النصر، ضمن منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل بودبوز، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه أحد، والتي ستخوض مواجهة النصر، حسب الحساب الرسمي لنادي أحد.

ويعلق مدرب نادي أحد، مازن البلوي، آماله على جاهيزة، وخبرة نجمه الجزئري، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذا اللقاء.

وفي المقابل، غاب الدولي الجزائري الآخر، هاريس بلقبلة، عن التشكيلة الأساسية لنادي أحد، في هذه المباراة.