وعد الدولي الجزائري رياض بودبوز، بإسعاد أنصار فريقه ريال بيتيس، ما إن يسترجع كامل لياقته البدنية والفنية، مبديا في ذلك ثقة كبيرة.

ونقل موقع “فوت ميركاتو” تصريحات بودبوز أين قال: “أنا واثق من أنني سألهب مدرجات بيتيس، عندما تسير الأمور على ما يرام سنمرح كثيرا”.

وأضاف: “الأنصار على ثقة أنه بإمكاني تقديم الإضافة لفريقهم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، عليهم فقط تفهم وضعتني الحالية”.

وتابع: “لقد تسرعة قليلا بالعودة للمنافسة قبل شفاء إصابتي، وهذا ما أثر على بدايتي مع الفريق، لكنني أستعيد مستواي تدريجيا”.