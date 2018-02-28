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بودبوز: “سألهب مدرجات بيتيس”

الرياضة
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بودبوز: “سألهب مدرجات بيتيس” صورة من الأرشيف
بقلم كريم.تيغرمت

وعد الدولي الجزائري رياض بودبوز، بإسعاد أنصار فريقه ريال بيتيس، ما إن يسترجع كامل لياقته البدنية والفنية، مبديا في ذلك ثقة كبيرة.

ونقل موقع “فوت ميركاتو” تصريحات بودبوز أين قال: “أنا واثق من أنني سألهب مدرجات بيتيس، عندما تسير الأمور على ما يرام سنمرح كثيرا”.

وأضاف: “الأنصار على ثقة أنه بإمكاني تقديم الإضافة لفريقهم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، عليهم فقط تفهم وضعتني الحالية”.

وتابع: “لقد تسرعة قليلا بالعودة للمنافسة قبل شفاء إصابتي، وهذا ما أثر على بدايتي مع الفريق، لكنني أستعيد مستواي تدريجيا”.

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