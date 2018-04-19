“بودبوز” و”ماندي” يقودان “بيتيس” لتحقيق فوز مُثير

قاد الثنائي الدولي الجزائري رياض بودبوز وعيسى ماندي فريقهم ريال بيتيس لتحقيق فوز هام ضد لاس بالماس بهدف دون رد.

وذلك سهرة اليوم في لقاء الأسبوع ال33 من دوري الدرجة الأولى الإسباني الذي جرى على ملعب “بينيتو فيلامارين” بإقليم الأندلس.

وسُجل هدف الفوز في الدقيقة ال94 عبر اللاعب “فيربو” ليقود الفريق الأخضر للبقاء في المركز ال5 ب 55 نقطة.

وشارك ماندي وبودبوز في التشكيلة الأساسية حيث تحصل الأول على بطاقة صفراء في الدقيقة ال77.

فيما قام مُدرب بيتيس بتغيير صانع ألعابه بودبوز في الدقيقة ال81 رغم تقديمه أداء في المستوى.