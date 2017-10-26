“بودبوز” يتلقى الإشادة من زميله في الفريق

الرياضة
  • -
  • 0
“بودبوز” يتلقى الإشادة من زميله في الفريق
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد متوسط ميدان “ريال بيتيس” فيكتور كاماراسا، بالدولي الجزائري رياض بودبوز، متوقعا عودته بقوة في المستقبل القريب

وصرح فيكتور كاماراسا، في حوار نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن رأيه في المستقدم الجديد للفريق رياض بودبوز.

صرح قائلا: “رؤية بودبوز في التدريبات وطريقة تعامله مع الكرة أمر ممتع ورائع، إنه لاعب يمتلك امكانيات كبيرة”

من جهة أخرى أشار اللاعب الإسباني، أن بودبوز، بحاجة لبعض الوقت لاستعادة كامل لياقته البدنية والعودة قريبا بقوة لمستواه الحقيقي

مضيفا في هذا الخصوص: “قريبا سيعود بودبوز بقوة، هو بحاجة فقط لبعض الوقت والمزيدمن العمل ليكون في كامل لياقته”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

ads-desktop

أخبار الجزائر

  • إيدير : قوة النهار في شبابها

    قال الفنّان العالمي الجزائري إيدير، إن قوة النّهار في الشباب الذي تملكه، فهي لم تعتل المراتب بالصدفة.   وأوضح القيصر الأمازيغي، "إيدير"، أن المرتبة الأولى التي أخذتها…

  • إفتتاح مهبط للـ "مروحيات" بوهران

    تمّ اليوم الخميس استلام مهبط المروحيات الجديد الخاص بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية "أول نوفمبر" بوهران وتنظيم هبوط تجريبي لمروحية. و يمتلك هذا المهبط الذي يتربع على مساحة…

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital