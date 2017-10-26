أشاد متوسط ميدان “ريال بيتيس” فيكتور كاماراسا، بالدولي الجزائري رياض بودبوز، متوقعا عودته بقوة في المستقبل القريب

وصرح فيكتور كاماراسا، في حوار نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن رأيه في المستقدم الجديد للفريق رياض بودبوز.

صرح قائلا: “رؤية بودبوز في التدريبات وطريقة تعامله مع الكرة أمر ممتع ورائع، إنه لاعب يمتلك امكانيات كبيرة”

من جهة أخرى أشار اللاعب الإسباني، أن بودبوز، بحاجة لبعض الوقت لاستعادة كامل لياقته البدنية والعودة قريبا بقوة لمستواه الحقيقي

مضيفا في هذا الخصوص: “قريبا سيعود بودبوز بقوة، هو بحاجة فقط لبعض الوقت والمزيدمن العمل ليكون في كامل لياقته”.