بودبوز يستعين بالمغربي “فضال” لفهم مدرب فريقه !

قام مدرب ريال بيتيس “كيكي” بإستدعاء الجزائري رياض بودبوز للتحدث معه على انفراد في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق يوم أمس.

حيث قام المغربي “فضال” بالعمل كمترجم للجزائري بودبوز كونه لم يفهم جل ما قاله المدرب “كيكي” ومساعده.

ولا يزال مدرب الفريق الأندلسي ينتظر الكثير من رياض، الذي يسعى بدوره لإبراز إمكانياته من مباراة إلى أخرى.

وشارك بودبوز هذا الموسم في 14 مباراة منها مباراتين في كأس الملك، كما سجل هدفا وحيدا هذا الموسم.

وقد نشرت الصحافة الأندلسية “فيديو” توضح فيه كيفية تعامل المدرب “كيكي” مع رياض.