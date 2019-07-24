بودبوز يطمح لفرصة جديدة رفقة بيتيس وسانت اتيان مهتم بخدماته

أبدى نادي سانت اتيان الفرنسي، اهتمامه بخدمات رياض بودبوز، في حين أبدى هذا الأخير، رغبته في الحصول على فرصة جديدة رفقة ناديه ريال بيتيس.

وكشفت الصحافة الفرنسي، رغبة نادي سانت ايتان، التعاقد مع رياض بودبوز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض الرحيل المرتقب للاعبهم كابيلا.

وفي المقابل، كشف الصحافة الإسبانية، أن بودبوز، عبر لمدربه روبي، عن رغبته في الحصول على فرصة أخرى خلال الموسم الجاري رفقة ريال بيتيس، لإظهار قدراته.

يذكر أن رياض بودبوز (29 عاما)، لازال مرتبطا بعقد لمدة سنتين، رفقة ناديه الإسباني ريال بيتيس، ويتواجد محل اهتمام عديد الأندية الفرنسية.