بودبوز يطمح لفرصة جديد رفقة بيتيس وسانت اتيان مهتم بخدماته

أبدى نادي سانت اتيان الفرنسي، اهتمامه بخدمات رياض بودبوز، في حين أبدى هذا الأخير، رغبته في الحصول على فرصة جديدة رفقة ناديه رايال بيتيس.

وكشفت الصحافة الفرنسي، رغبة نادي سانت ايتان، التعاقد مع رياض بودبوز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض الرحيل المرتقب للاعبهم كابيلا.

وفي المقابل، كشف الصحافة الإسبانية، أن بودبوز، عبر لمدربه روبي، عن رغبته في الحصول على فرصة أخرة خلال الموسم الجاري رفقة ريال بيتيس، لاإظهار قدراته.

يذكر أن رياض بودبوز (29 عاما)، لازال مرتبطا بعقد لمدة سنتين، رفقة ناديه الإسباني ريال بيتيس، ويتواجد محل اهتمام عديد الأندية الفرنسية.