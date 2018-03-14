يواصل الدولي الجزائري رياض بودبوز، التألق في تدريبات فريقه ريال بيتيس، مؤكدا عودته لمستواه الحقيقي من يوم لآخر، تحت أنظار مدربه.

ونشر نادي ريال بيتيس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، جزءا من تدريبات الفريق، أين أظهر فنيات رياض بودبوز في مواجهة زملائه.

حيث أظهرت اللقطة رياض بودبوز، وهو يقوم بمراوغة حارس مرمى فريقه، بطريقة لا يحسنها إلا هو، قبل أن يسجل هدفا جميلا.

يأتي هذا في وقت أصبح فيه بودبوز، يكسب ثقة مدربه كيكي سيتيين، منذ تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.