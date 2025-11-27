بودن يعقد لقاءً جوارياً ببلدية واد الماء للاستماع لانشغالات السكان بالمناطق الحدودية

نشّط منذر بودن، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس، لقاءً جوارياً ببلدية واد الماء الحدودية.

وحسب بيان للأرندي، فقد التقى بودن بالمواطنين واستمع مباشرة لانشغالاتهم. في إطار سياسة القرب التي يعتمدها الحزب عبر كل ولايات الوطن وفي إطار النشاط الحزبي الذي ينظمه الحزب بولاية الوادي.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال اللقاء، طرح أهم القضايا التنموية للمنطقة الحدودية

وكذا الاستماع لانشغالات السكان في شتى المجالات، بالاضافة إلى التأكيد على مواصلة الإصغاء ودعم مسار التنمية المحلية وإبراز دور الحزب في تعزيز الحوار وتحقيق التنمية العادلة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الميدانية التي يقودها الأمين العام للتقرب من المواطنين، ودعم جهود الدولة في تطوير المناطق الحدودية وتمكين سكانها من كل حقوقهم التنموية.