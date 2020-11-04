بودينة: كورونا سيعقّد الأمور أكثر بسبب نقص الامكانات البشرية لتطبيق مبدأ التفويج

قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، إن كورونا سيعقد الأمور أكثر بسبب نقص الامكانات البشرية.

ودعا مسعود بوديبة، إلى تسخير المزيد من الامكانات البشرية، لأجل تطبيق مبدأ التفويج للأقسام وبناء الجداول الزمنية في ظل تفشي وباء كورونا .

وأوضح بوديبة، أن خفض الحجم الساعي، وتكييف البرامج ليس الحل، مشيرا إلى ضرورة توسيع دائرة التوظيف .

واعتبر المتحدث، أن استغلال المنصات الالكترونية في العملية التعليمية لا يمكنه أن يجسد ميدانيا أو يحقق النتائج البيداغوجية المرجوة.