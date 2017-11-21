سيحل نادي بورتو مساء اليوم (18.00) ضيفا على نادي بشكتاش التركي وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تسمح له بالتأهل للدور الثاني لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

ويُعول المدرب “كونسيساو” وجماهير الدراغاو على ياسين براهيمي الذي يتواجد في أفضل حالاته من أجل قيادة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

كما أن الجزائري معنوياته مرتفعة، وهو الذي سجل هدفا قاتلا لفريقه في الدقيقة الـ96 في منافسة كأس البرتغال، مما منحه الكثير من الثقة.

في نفس السياق يحتل نادي “بورتو” وصافة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط خلف المتصدر “بيشكتاش” (10 نقاط)

في حين يحتل “لايبزيغ” الألماني المركز الثالث بـ 4 نقاط و”موناكو” الفرنسي المركز الأخير بنقطتين.