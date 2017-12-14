بورتو يحتفي بماجر “العالمي”

إحتفى نادي “بورتو” بأسطورته، رابح ماجر، وبمرور 30 عاما عن مُساهمته في الحصول على كأس “الإنتركونتينتل” “كأس العالم للأندية حاليا”.

واستحضر “التنانين”، الدور الفعال الذي قام به صاحب الكعب الذهبي، خاصة بعد تمكنه من تسجيل هدف في النهائي أمام “بينيارول” الأوروغوياني.

يُشار بأن ماجر وخلال هذا الموعد، وإضافة للقب، فاز بجائزة “رجل المُباراة” مما يُوضح المُستوى العالمي الذي وصله تلك الفترة.

ونُذكر بأن سنة 1987 كانت “تاريخية” لخريج مدرسة النصرية، كونه توجّ خلالها برابطة الأبطال، “الإنتركونتينتل” وهذا إضافة للكرة الذهبية الإفريقية.