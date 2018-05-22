“بورتو” يُحدد سعر براهيمي والجزائري يُريد “البريمير ليغ”

حدد نادي “بورتو”، سعر الدولي الجزائري، ياسين براهيمي بـ30 مليون أورو وهذا لجميع الفرق الراغبة في الإستفادة من خدماته مُستقبلا.

وأشارت جريدة “أوجوغو” بأن “التنانين” مُقتنعون بأن القيمة المذكورة، هي الحد الأقصى الذي سيجلبه صاحب المُراوغات السحرية في الميركاتو الصيفي.

وجاءت خرجت مُسيري بطل الدوري البرتغالي، في وقت أبدى “روما” الإيطالي إهتماما بخريج مدرسة “رين” لتدعيم قاطرتهم الأمامية، الموسم القادم.

ورغم مُقترح “الذئاب” إلا أن الإعلام البرتغالي يؤكد بأن، براهيمي، يُفضل الإنتقال لـ”البريمير ليغ” والتي يحلم باللعب فيها منذ سنوات.