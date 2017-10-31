بورصة “الخضر” في الحضيض وإفريقيا الوسطى دليل الإنهيار

الرياضة
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بورصة “الخضر” في الحضيض وإفريقيا الوسطى دليل الإنهيار
بقلم إسماعيل عشاش

جاء ترسيم “الفاف” للمواجهة بين المنتخب الوطني وإفريقيا الوسطى، ليؤكد تراجع أسهم “الخضر” وعدم تلقيهم عروضا لمواجهة مُنافسين “مُحترمين”.

وظهر جليا بأن إدارة، خير الدين زطشي لم تتمكن من إيجاد مُنتخبات قوية للوقوف على مُستوى زملاء محرز عن قرب.

في وقت سيلاقي المنتخب النيجيري واحدا من عملاقة الكرة المستديرة، المنتخب الأرجنتيني، وما هو إلا دليل على الفارق الشاسع بينها وبين الجزائر حاليا.

وستكون المُباراة فُرصة لأشبال رابح ماجر لرفع المعنويات أمام منافس ضعيف، وفي نفس الوقت إسترجاع بعض الثقة المفقودة منذ الكان2017.

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