أكد المدرب يوسف بوزيدي، توصله لإتفاق مع إدارة شبيبة القبائل، على توقيع عقده مع الفريق يوم غد السبت، كما سيلتحق ديكيماش لتعويض ڨواوي.

وصرح بوزيدي للإذاعة الوطنية: “توصلنا لإتفاق نهائي، عدة للعمل وغدا السبت، سنوقع رسميا على العقد، وكل شيء على ما يرام”.

وأضاف: “اتفقنا على الجانب المالي، وبقية بعض التفاصيل، وأنا أثق في إدارة الفريق والوعود التي منحوني إياها بتوقيع العقد هذا السبت”.

وأوضح بوزيدي أن هذا الإتفاق، جاء بعد اجتماعه برئيس الفريق، شريف ملال، الذي أكد له توصله لإتفاق مع المدرب السابق نور الدين سعدي.

وبخصوص مدرب حراس المرمى كشف بوزيدي: “لوناس ڨواوي غادر شبيبة القبائل للإلتحاق بالطاقم الفني للمنتخب الوطني”.

وأضاف: “من المنتظر أن يكون ديكيماش، المدرب المقبل لحراس شبيبة القبائل، سيتفاوض مع الإدارة بعد غد الأحد، قبل أن يوقع على عقده”.

وتابع: “نحن الآن نعمل مع الطاقم الحالي مع كل من أوقاسي، كعروف، ورحو سليمان، في إنتظار إلتحاق ديكيماش لتعويض ڨواوي”.