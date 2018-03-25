بوزيدي: “على كل شخص تحمل مسؤوليته مستقبلا”

أكد مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أنه سيجتمع بإدارة الفريق، لوضع النقاط على الحروف، بعد الخطأ الذي كاد أن يقع فيه الفريق أمام البليدة.

وصرح يوسف بوزيدي في هذا الخصوص: “من غير المعقول تغيير لاعب في الدقائق الأخيرة، قبل بداية المباراة، عانيت من ظغط كبير”.

وأضاف: “سألتقي بمسؤولي الفريق لتنظيم بعض الأمور، لأن هناك أمور لا يمكن تقبلها، وعلى كل شخص تحمل مسؤوليته مستقبلا”.

وتابع: “لا يمكنني قبول مواصلة العمل بهذه الطريقة، ومن هنا فصاعدا أي شخص يرتكب خطأ سيدفع الثمن”.

وجاءت تصريحات بوزيدي، بعد الخطأ الذي كاد أن يقع فيه الفريق، بإشراك اللاعب جرار المعاقب، قبل أن يتم تعويضعه بزميله بن يوسف.