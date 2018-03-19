بوسليماني :”أنا مُندهش.. الرابطة الوطنية لاتملك إعتمادا”

كشف، جعفر بوسليماني، عضو “الديريكتوار” المُسير لإتحاد الحراش، بأن الإجتماع الذي جمع رؤساء الأندية مع رئيس “الفاف” كان مليئا بالمُفاجآت.

وقال عند إستضافته في بلاطو تلفزيون “النهار”، اليوم الإثنين :”أنا مُندهش.. الرابطة الوطنية لكرة القدم كانت تسير دون إعتماد قانوني”.

ليُضيف :”سواءً في طبعة قرباج، أو في الدريكتوار الحالي، لا أحد يمتلك قاعدة قانونية، وستُعقد جمعية تأسيسية في أقرب الآجال”.

وإجتمع رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي برؤساء أندية المُحترف الأول والثاني من أجل إعادة القطار للسكة الصحيحة بأسرع وقت ممكن.