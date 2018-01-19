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بوسليماني: “على الولاة تطبيق المساواة بين الأندية الوطنية”

الرياضة
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بوسليماني: “على الولاة تطبيق المساواة بين الأندية الوطنية”
بقلم كريم.تيغرمت

طالب عضو ديريكتوار إتحاد الحراش، جعفر بوسليماني، منح فريقه، إعاناة مالية، مثلما حصلت عليه العديد من الأندية الوطنية المحترفة.

وصرح بوسليماني للإذاعة الوطنية: “نريد تطبيق المساوات بين الأندية المحترفة الوطنية، إما بمنح كل الفرق دعم، أو منعها على الجميع”.

وأضاف: “أستغرب لماذا والي العاصمة، عبد القادر زوخ، لم يقدم دعم مالي للحراش، مثلما كان يقدمه لوفاق سطيف في السابق”.

وتابع: “لايمكننا الحديث عن وقف دعم الأندية المحترفة، لأن والي قسنطينة منح دعم مالي بـ2 مليار سنتيم لشباب قسنطينة مؤخرا”.

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