طالب عضو ديريكتوار إتحاد الحراش، جعفر بوسليماني، منح فريقه، إعاناة مالية، مثلما حصلت عليه العديد من الأندية الوطنية المحترفة.

وصرح بوسليماني للإذاعة الوطنية: “نريد تطبيق المساوات بين الأندية المحترفة الوطنية، إما بمنح كل الفرق دعم، أو منعها على الجميع”.

وأضاف: “أستغرب لماذا والي العاصمة، عبد القادر زوخ، لم يقدم دعم مالي للحراش، مثلما كان يقدمه لوفاق سطيف في السابق”.

وتابع: “لايمكننا الحديث عن وقف دعم الأندية المحترفة، لأن والي قسنطينة منح دعم مالي بـ2 مليار سنتيم لشباب قسنطينة مؤخرا”.