بوشارب: فزنا بأغلب مقاعد السينا وخسرنا العاصمة

قال منسق الهيئة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، اليوم الأحد، إن الأفلان، فاز بأغلب المقاعد في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، لكنه خسر أهمها وهو مقعد العاصمة.

وأشار أن النتائج الأولية، أفضت لفوز الأفلان بـ 29 مقعد، لأول مرة، لكنها خسرت أهم مقعد، وهو مقعد العاصمة، حيث قال في هذا الصدد “العاصمة فعلا مهمة، لكن تفكيرنا وطني، كرسي تمنراست مهم كالعاصمة، كنا نتمنى أن نفوز بها”.

وأعرب عن ارتياحه بالروح الوطنية التي تحلى بها المنتخبون، مؤكدا بأن 95 بالمائة من مرشحي الافلان، هم من أبناء الحزب، ممن يتحلون بالنزاهة والأخلاق السياسية.

وأكد أن هذا النصر، سيبقى رصيدا يضاف لرصيد القوى الوطنية، مجددا أن أيادي الحزب مبسوطة لكل القوى السياسية.

كما عبر عن استعداده، للعمل مع أي طرف، خدمة لمصلحة البلاد، مشيرا أنه لا خطأ في الإلتحام، ومن غير المنطقي الحكم على الناس من المظاهر أو الأسماء،