بوشار :”كنا قادرين على تجاوز ميموزا وسنُركز على البطولة”

ظهر مُدافع شباب بلوزداد، سفيان بوشار مُتحسرا كثيرا للفشل في تحقيق الإنتصار أمام “أسيك ميموزا” والإقصاء من مُنافسة كأس الكاف.

وتحدث لتلفزيون “النهار” :”لقد ضيعنا العديد من الفُرص، لقد كنا قادرين على تحقيق الإنتصار وتجاوز ميموزا لو ترجمنا سيطرتنا لأهداف”

وأردف :”علينا تقبل هذا الوضع، ونحن مُتأسفون للأنصار الذين كانو يطمحون لمشوار كبير في هذه المُنافسة، وسنركز الآن على البطولة”.

وإتفق لاعبوا “السياربي” بأنهم ضيعوا تأهلا في المُتناول لنقص فعاليتهم وحيلة “الإيفواريين” الذين إستهلكوا معظم وقت المُبارة بالسقوط وإدعاء الإصابة.