بوشوشة عضو لجنة تحكيم “الموريكس دور” لهذه السنة

انظمت الفنانة الجزائرية أمال بوشوشة إلى لجنة تحكيم جوائر “الموريكس دور” لسنة 2018 في لبنان عن فئة الأعمال الدرامية.

وتصدّر خبر انظمام خريجة ستار أكاديمي إلى لجنة تحكيم البرنامج المواضيع الأكثر متابعة على تويتو ما يفسر فرحة جمهورها بهذا الخبر.

وبدأ النجوم منافساتهم أون لاين على فئات الموريكس دور لـ2018، بعدما اعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج على الفايسبوك عن بدأ التصويت للمرشحين.

ومن المفاجئات التي تم الكشف عنها لهذه السنة هي انظمام النجمة “أمال بوشوشة” والممثل السوري “قيش الشيخ نجيب” إلى لجنة تحكيم البرنامج.

ونذكر أن “بوشوشة” غائبة عن الساحة الفنية (سواء التمثيل أو الغناء) منذ ولادة ابنتها “ليا”وذلك بسبب رغبتها بانشغالها بحياتها الأسرية .