“بوشي” وولداه يهاجمون “كونطرولور” ويضربونه بـ”شاقور” على الكتف!

الضحية كان في مهمة عمل بأسواق الحمادية في تيارت

المحكمة أدانت المتهمين الثلاثة بأحكام بين 6 أشهر “سورسي” و3 سنوات نافذة

تعرض، عشية عيد الفطر المبارك، أحد أعوان فرق مراقبة الأسعار والغش التابعة لمديرية التجارة لولاية تيارت، لاعتداء عنيف بواسطة سلاح أبيض، بعد أن هاجمه جزَار واثنين من أبنائه وهو يؤدي عمله.

الحادثة شهدتها بلدية الحمادية، حيث توجه الضحية إلى إحدى القصابات في إطار وظيفته العادية، قصد مراقبة اللحوم المعروضة للمستهلكين، وبعد معاينته أبدى ملاحظة على طريقة عرضها التي لم تكن وفق المعايير الصحية، مما تسبب في ملاسنات كلامية بينه وبين الجزَار واثنين من أبنائه يبلغان من العمر 30 و32 سنة، حيث هاجمه أحدهما بواسطة “شاقور” مخصص لتقطيع اللحوم وأصابه على مستوى الكتف نتج عنها نزيف دموي.

ومن حسن حظ الضحية أن سارع عناصر الشرطة الذين كانوا بمقرُبة منه لإنقاذه من بين أيديهم، وسط ذهول بعض المواطنين من ردة فعلهم العنيفة، حيث تم نقل العون إلى العيادة المتعددة الخدمات لتلقي العلاج الأولي ووُصفت حالته بالمستقرة، حسب مصدر طبي.

وقد استفاد الضحية من شهادة عجز قدرها 10 أيام، سُلمت له من طرف الطبيب الشرعي، فيما تم توقيف الجزَار وابنيه واقتيدوا جميعا إلى مقر الأمن، وتم تحرير محاضر في حقهم قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تسمسيلت التابعة لمجلس قضاء تيارت.

وقد علمت “النهار” أن والدهم قد أُدين في محاكمة فورية بـ6 أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين، فيما أُدين ابناه بـ3 سنوات سجنا نافذا.