بوطالب :”السياربي لديها جيل جديد سيثأر من ميموزا”

الرياضة
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بوطالب :”السياربي لديها جيل جديد سيثأر من ميموزا”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر سعيد بوطالب، المُدرب المُساعد لشباب بلوزداد، بأن المواجهة القادمة أمام “أسيك ميموزا” الإيفواري في كأس الكاف ستكون بطابع ثأري.

وقال الهدّاف السابق للسياربي في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة :”نريد رد دين الهزيمة التي تعرضنا لها بسباعية منذ 17 سنة”.

وواصل :”حدثت أمور جعلتنا نسقط بتلك الطريقة في أبيدجان، كما أن المُنافس كان يضم لاعبين عالميين وهما كولو توري وجيرفينيو”.

ليختم :”الآن هناك جيل جديد من اللاعبين، ومعظمهم كانوا مُجرد أطفال بتلك الفترة، وسيعملون على فرض منطقهم والتأهل لدور المجموعات”.


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