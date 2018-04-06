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بوطالب :”سنرد إعتبار شباب بلوزداد في ميموزا”

الرياضة
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بوطالب :”سنرد إعتبار شباب بلوزداد في ميموزا”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر المُدرب المُساعد في شباب بلوزداد، سعيد بوطالب مُتفائلا قبل المواجهة التي تنتظر أشباله أمام “أسيك ميموزا” الإيفواري في كأس الكاف.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”إن شاء الله سنرد اعتبار السياربي أمام مُنافس هزمنا منذ 17 سنة، والجيل الحالي يعرف ماينتظره”.

ليُردف :”رشيد الطاوسي وبقية أعضاء الطاقم الفني سيقومون بإعداد أفضل خُطة ممكنة للعودة بنتيجة إيجابية، في إنتظار حسم التأهل إيابا”.

وختم :”سنتدرب يوم السبت في الملعب الرئيسي، وجميع أعضاء البعثة ستضع اليد في اليد لنكون في الموعد لتقديم مُباراة كبيرة”.

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