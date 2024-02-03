بوعزة :”المستقدمين الجدد ينشطون في أكثر من منصب”

أبدى المدرب المساعد في مولودية وهران عبد اللطيف بوعزة سعادته الكبيرة بالتأهل إلى الدور القادم من منافسة كأس الجمهورية على حساب شباب بني ثور.

وقال عبد اللطيف بوعزة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “الأهم هو تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم، كانت فرصة لنا في دمج اللاعبين الجدد، الفوز كان له تأثير إيجابي على الفريق و العودة إلى سكة الانتصارات”.

كما أضاف بوعزة “سنحضر في جو أكثر ثقة في أول مباراة في إياب البطولة”.

وقال العنصر الفعال في فريق الحمراوة “العاملين في استقدام الجدد هو من ناحية توقيت في مرحلة الذهاب، لعبوا أغلبهم أكثر من 14 مقابلة، و المستقدمين الجدد يلعبون في أكثر من منصب”.

كما ختم “كل مقابلة لديها خصوصيات و طريقة تسييرها مقارنة بطبيعة المنافس، لعبنا في شوطين مختلفين في مباراة الكأس اليوم، التأثير سيكون ايجابي حتما”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–