بوعلية: “كل الظروف مهيئة للعودة بالتأهل من الكونغو”

أكد لاعب المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، كسيلة بوعالية، جاهزيته رفقة زملائه لمباراة الكونغو الديمقراطية، ضمن تصفيات امم إفريقيا.

وصرح بوعالية، في هذا الخصوص، لموقع “الفاف”: “نعمل كمجموعة واحدة على تطبيق تعليمات المدرب”

كما أضاف مهاجم الخضر: “كل الظروف مهيئة من أجل تحقيق التأهل للدور المقبل، في مباراة الكونغو الديمقراطية”.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، ونظيره الكونغولي، مقرر يوم 23 أكتبور المقبل بالعاصمة كنشاسا.