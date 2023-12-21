بوغالي يبعث رسالة تعزية إلى مسؤولي فريق مولودية البيض

بعث ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 رسالة تعزية إلى مسؤولي فريق مولودية البيض إثر الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة الفريق ليلة أمس.

وفيما يلي نصها الكامل :”بنفس راضية بقضاء الله وقدره وقلب يملأه الحزن والأسى، تلقيت بتأثر شديد نبأ الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة فريق مولودية البيض لكرة القدم، وإثر هذه الفاجعة الأليمة، وإذ نعزي أنفسنا بفقداننا الذين اختارهم ربنا سبحانه وتعالى إلى جواره من أعضاء الفريق، لا يسعني إلا أن أنحي إجلالا وإكبارا أمام هذه الأرواح الطاهرة، معربا لأسر الضحايا وإلى كافة محبي الفريق، باسمي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني، عن أخلص التعازي وأصدق عبارات التعاطف والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن ينزل السكينة على الأنفـس الـمـكـلـومة، ويضاعف ثوابهم وأن يتغمد أرواح من فقدناهم بواسع رحمته ويسدل عليهم شاببب مغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم وكافة أعضاء الأسرة الرياضية جميل الصبر وعظيم السلوان، ويؤجرهم في مصابهم هذا، إنه السميع المجيب. وإني أرفع أكف الضراعة إليه سبحانه وتعالى أن يشفي جميع الجرحى الذين لايزالون يتلقون العلاج بالمستشفى.”