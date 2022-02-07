بوغالي يستقبل السفير الإيراني و هذا مادار بينهما

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم الاثنين، سفير ايران لدى الجزائر حسين مشعلجي زاده.

وغرّد بوغالي على تويتر قائلا:” استقبلت اليوم سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر حسين مشعلجي زاده.”

وأضاف:” وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع العلاقات وما يميزها من حيوية وكذا بحث سبل الرقي بمستوى التعاون الذي يخدم البلدين و تقاسم التجارب البرلمانية و تنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية.”

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بوغالي يعزي ضحايا إنفجار الغاز بعين ولمان في سطيف

كما بعث رئيس رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي برسالة تعزية ومواساة لعائلة ضحايا إنفجار الغاز بعين ولمان في سطيف. والتي راح ضحيتها 8 أشخاص فيما اصيب 14 أخرين.

وكتب عبر حسابه على التويتر نسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويرزق أهاليهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للجرحى.

كما جاء في مضمون التغريدة خالص التعازي إلى عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في انفجار الغاز ببلدية عين ولمان ولاية سطيف

وأمام هذا المصاب الجلل، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويرزق أهاليهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للجرحى.

بوغالي يعزي في استشهاد ملازم أول وعريف بإن قزام

كما بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة شهيدي الواجب الملازم العامل مرباح الدين سيدهم والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة.

وفي هذا السياق نشر رئيس البرلمان تغريدة عبر حسابه على التويتر ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ استشهاد الملازم

العامل مرباح الدين سيدهم والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة

في اشتباك مع مجموعة إرهابية وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم لعائلتي الفقيدين ولقيادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي بأحر التعازي

سائلا الله أن يتغمدهما برحمته ويسكنهما فسيح جناته.